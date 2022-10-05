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Mal eş anlamlısı nedir? Mal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Kullanım amaçlarına ve yerlerine göre kelimeler farklı anlamlar kazanabilir ya da anlamda değişimler yaşayabilir. Mal kelimesi de bu özellikte bir kelimedir. Arapçadan dilimize yerleşmiştir. Farklı anlamlarına göre farklı eş anlamlı karşılıkları bulunur.

Mal eş anlamlısı nedir? Mal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mal kelimesi Arapça kökenli, isim türünde bir kelimedir. Arapça "menkul varlık, davar, zenginlik, servet" anlamlarına gelen "māl" kelimesinden türemiştir. Mal kelimesinin asıl anlamı taşınır veya taşınamaz varlıkların bütünüyken aynı zamanda zenginlik ve serveti sağlayan durumlar da mal olarak anlamlandırılır. Örneğin büyükbaş hayvan, ticaret eşyası gibi varlıklar birer maldır. Aynı zamanda mal kelimesi zaman içerisindeki kullanımına göre anlam değişmesi yaşayarak farklı anlamlar da kazanmıştır.

Türk Dil Kurumuna göre mal kelimesinin altı farklı anlamı bulunur:

  • Taşınır ya da taşınmaz varlıkların bütünü
  • Büyükbaş hayvan
  • Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası
  • (Mecaz) Bayağı, aşağılık, kötü kimse.
  • (Argo) Esrar.
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Mal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler bir kelimenin yerine geçecekse cümle içinde hangi amaçla kullanıldığı kontrol edilmelidir. Bunun için cümlenin bütününe bakılır. Malın eş anlamlısı olan ve cümle içinde mal kelimesi yerine kullanılabilecek olan kelimeler bulunur. Mal kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Emtia
  • Varlık
  • Dünyalık
  • Finans
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Malın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mal eş anlamlısı kelimeler ve mal kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şu şekildedir:

  • Bu firmanın sattığı bütün malların tarihi geçmiş.
  • Onun malı mülkü saymakla bitmez.
  • Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.
  • Bu güçlü finans canavarları, devamlı tüketmeyi ve üretmemeyi teşvik ediyor.
  • Dünyalıklarla kafayı o kadar yemişti ki... Gerçekten yazık oldu.
  • Emtiaları aldığı gibi sırra kadem bastı.
  • Tüm varlığını torunlarına miras bırakmıştı.
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