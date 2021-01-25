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Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi

25.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi binası girişinde bulunan sütunlara, 13 ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan fotoğraflar giydirilerek görsel anlamda şık bir görünüme kavuşturuldu.Malatya’nın tarihi açıdan Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarete gelen misafirlerin belediye binası girişindeki sütunlara giydirilen fotoğraflarla Malatya’yı bir nebze de olsa tanıma fırsatı sunduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi binası girişinde bulunan sütunlara, 13 ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan fotoğraflar giydirilerek görsel anlamda şık bir görünüme kavuşturuldu.
Malatya’nın tarihi açıdan Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarete gelen misafirlerin belediye binası girişindeki sütunlara giydirilen fotoğraflarla Malatya’yı bir nebze de olsa tanıma fırsatı sunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan sütun giydirme çalışması ziyaretçiler tarafından büyük beğeni kazandı. Ziyaretçiler, Malatya Büyükşehir Belediye Binası’na girdiklerinde 13 ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan fotoğrafların sütunlara adeta kısa bir Malatya tanıtımı yaşadıklarını dile getirdiler.

Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi

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