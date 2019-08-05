Mynet Trend

Malatya'da çiftlikten kaçan 50 yarış atı trafiği birbirine kattı!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.08.2019 02:39 | Son Güncelleme

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı. 2 araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden olan taylardan 3'ü ise telef oldu.

Malatya'da çiftlikten kaçan 50 yarış atı trafiği birbirine kattı!

Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı. Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken Malatya-Kayseri karayolun da trafik kontrollü olarak sağlanabildi. Karanlıkdere mevkisinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken telef olan atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Trafik ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

Her yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlarHer yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlar
Hastane acili dolup taştı! Tam 70 kişi birden!Hastane acili dolup taştı! Tam 70 kişi birden!
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası yarış atı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

Sakarya'da korkunç olay! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da korkunç olay! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Korkulan oldu, Meteoroloji'den yeni uyarı!

Korkulan oldu, Meteoroloji'den yeni uyarı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane acili dolup taştı! Lüleburgaz'da tam 70 kişi birden tedavi altına alındı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 70 kişi birden!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

10 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü

10 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü

Sakarya'da korkunç olay! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da korkunç olay! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Korkunç olay! Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Korkunç olay! Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Korkulan oldu, Meteoroloji'den yeni uyarı!

Korkulan oldu, Meteoroloji'den yeni uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.