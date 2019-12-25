Malatya'da eşinden şiddet gören hamile kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşayan Dilan K., 7 ay önce görücü usulü ile tanıştığı H.K. ile dünya evine girdi. İstanbul’da yaşamaya başlayan Dilan K.'nın hayatı, iddiaya göre, gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü.

Malatya’daki ailesi ile görüşmesine bile izin verilmeyen genç kadın, bir fırsat bulup babasına sosyal medyadan ulaşınca polisin devreye girmesi ile baba ocağına sığındı. 3,5 aylık hamile Dilan K., eşinin annesinin de baskısına maruz kaldığını, bu süreçte hayatının cehenneme döndüğünü savundu. Ailesi ile görüşmesine izin verilmediğini anlatan Dilan K., eşinin ailesi tarafından kafasına silah dayandığını, birçok kez darp edildiğini, şikayetçi olmaması için doktora dahi götürülmediğini iddia etti.

Bu süreçten sonra babasının durumu polise bildirmesi ile kurtulduğunu dile getiren genç kadın, memleketine geldiğini ancak eşi ve ailesinin ölüm tehditlerinin halen sürdüğünü öne sürdü. Bu yaşananlardan sonra ilk olarak eşinin kendisine boşanma davası açtığını, sonrasında kendilerinin de dava sürecini başlattıklarını anlatan Dilan K., Malatya’daki köylerinde babaları ile birlikte traktörde giderken ayrılmak istediği eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğradığını da iddia etti. Eşinin akrabalarının başka bir traktörle kendilerinin bulunduğu traktöre bilerek çarptığını söyleyen Dilan, 3,5 aylık hamile olduğunu ve bu saldırının çocuğunun düşürülmesi için olduğunu ileri sürdü.