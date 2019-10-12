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Malatya'da iş yerini basan saldırganlar adeta terör estirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 12.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Malatya’da bir iş yerini basan saldırganlar, iş yeri sahibi ve çalışanlarını öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halep Caddesi’nde meydana geldi.

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir grup saldırgan, elektronik eşya satan bir mağazaya girdi. Saldırganlar, önce iş yeri sahibi, ardından da çalışanlara saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kadın çalışanda, saldırganların hedefi oldu. Yüzüne darbe alan kadın çalışan, büyük bir şok yaşarken, iş yerini terk ederek, camın arkasından olanları korkulu gözlerle izledi.

İş yerinde terör estiren saldırganlar, iş yeri sahibi ve çalışanları öldüresiye dövdü. Bu sırada belindeki silahı çıkaran saldırganlardan birisi tehditler savururken, silahın dipçiğiyle iş yeri sahibinin kafasına defalarca vurdu. Saldırganlar olay sonrası iş yerinden hızlıca uzaklaşırken, iş yeri sahibi ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırganlar iş yerindeki malzemelere de zarar verirken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Iş Yeri kavga

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