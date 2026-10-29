Ağrıları şiddetlenince ortaya çıktı: Gözünde bitki büyüdü!

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Maxim Sleptsov, gözündeki ağrı ve şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Muayenede doktorlar, gözünün beyaz kısmında filizlenerek kök salan bir tohum buldu. Cerrahi müdahaleyle çıkarılan tohumun köklerinin göz dokusuna 3 milimetre kadar ilerlediği belirlendi.

GÖZÜNE DAL ÇARPTI

Sibirya'da kaynakçı ve tesisatçı olarak çalışan Maxim Sleptsov'un yaşadığı olay, yaz aylarında balık tutmak ve orman meyveleri toplamak için gittiği bölgede başladı.

Bir dalın yüzüne çarpması sonucu gözünden yaralanan Sleptsov, gözünde kızarıklık, sulanma ve ağrı olduğunu fark etti. Gözünü yıkayan ve küçük bir ağaç kabuğu parçasını çıkaran 42 yaşındaki adam, sorunun geçtiğini düşündü.

Ancak gözünde kalan küçük bir tohum, ilerleyen günlerde şikayetlerinin artmasına neden oldu. Şiddetli baş ağrıları yaşayan Sleptsov'un görme yetisi de kötüleşti. Çift görme sorunu yaşayan adam, ağrıları dayanılmaz hale gelince hastaneye gitmeye karar verdi.

GÖZÜNDEKİ TOHUMU DOKTORLAR FARK ETTİ

En yakın göz hastanesinin yüzlerce kilometre uzakta olduğu bölgede yaşayan Sleptsov, Yakutsk kentine döndükten sonra acil göz merkezine başvurdu.

Doktorlar, yaptıkları muayenede gözün beyaz kısmını örten konjonktiva tabakasında filizlenmeye başlayan bir tohum tespit etti. Tohumun köklerinin gözün hassas dokusuna ilerlediği belirlendi.

Merkezin başhekimi Ivan Lutskan, tohumun filizlenerek kök salmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

TOHUM AMELİYATLA ÇIKARILDI

Göz hastalıkları uzmanı Elizaveta Karpova, tohumu lokal anestezi altında iğne yardımıyla çıkardı. Karpova, meslek hayatında daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını belirtti.

Yapılan incelemede tohumun kökünün yaklaşık 3 milimetre uzunluğa ulaştığı görüldü. Müdahalenin ardından rahatlayan Sleptsov'un şiddetli baş ağrıları da sona erdi.