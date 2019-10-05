Malatya'da taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Olay, Saray Mahallesi Sarayım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski belediye meydanı civarında kaldırımda yürüyen kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Cemal Ş.'yi çevredeki vatandaşlar linç etmek istedi.
Cemal Ş. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gözaltına alınan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(İHA)
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