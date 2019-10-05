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Malatya'da taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

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HABER  | 05.10.2019 03:33 | Son Güncelleme

Malatya'da kaldırımda yürüyen kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Cemal Ş.'yi polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

Malatya'da taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Olay, Saray Mahallesi Sarayım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski belediye meydanı civarında kaldırımda yürüyen kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Cemal Ş.'yi çevredeki vatandaşlar linç etmek istedi.

Cemal Ş. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltına alınan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya taciz iddiası linç girişimi

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