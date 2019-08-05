Malatya'daki çiftçiyi görenler şaşırıp kaldı! Tedaviden sonra saçları siyahlaştı

Kuluncak ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, 2014'te halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Malatya Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kılıç'a, kan kanseri (Miyeloblastik Lösemi) teşhisi konuldu. Kılıç'a, 2 aylık kemoterapi tedavisinin ardından kardeşi Turan Kılıç'tan ilik nakli yapıldı.

Nakilden sonra sağlığına kavuşan Kılıç'ın beyaz saç ve sakalları siyahlaştı. Eşinin 'Saçlarını mı boyuyorsun?' sorusu üzerine durumu fark ettiğini söyleyen Kılıç, saçlarının gençliğinde de beyaz olduğunu belirtti. Kılıç, hastalık ve iyileşme dönemini anlatarak şöyle konuştu:

'SAÇINDA BEYAZ YOK, İNANMAM'



"Bu sinsi bir hastalık olduğu için farkına pek varamadım. 50 metre gidiyorum, 50 metreden sonra tıkanıyordum. Nefeslenip, 50 metre daha gidiyordum ve yine yoruluyordum. Bir gün yolda fenalaşıp, bayılmışım. Bir baktım kollarım kardeşimin boynunda, Malatya Devlet Hastanesi'ne getirilmişim. Daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Burada hematoloji bölümüne sevk edildim, kan kanseri olduğumu öğrendim. Kemoterapi aldım, tedavimle ilgilenen Mehmet Ali hocamla bizzat görüştüm. Hocam bu nakil nasıldır, ne olur diye. Hocam da, 'Eğer kök hücre bulunur da, bünyen kabul ederse annenden doğan sıfır bir bebek gibi olacaksın' dedi. 7 kardeşimden 3'ünün kök hücresi uyuştu ve kardeşim Turan Kılıç'tan alındı. Hocamın da dediği gibi, yapılan nakilden 2 ay sonra saçlarımın siyahlaştığını fark ettim ama kimseye söylemiyordum. Ardından eşim saçlarımı boyatıp boyatmadığımı sordu. Ben de, 'Ben can derdindeyim, sen saç boyama derdindesin, saç boyama falan yok' dedim. Kan Merkezi'ne kontrole gidince Mustafa hocam bana yaşımı sordu. '60'a geliyor' dedim, 'Yok, ben inanmam, saçında hiçbir beyazın yok, olacak iş mi' dedi. O anda böyle bir mucizenin olduğunu hemen koştu, diğer hocalara haber verdi. 'Böyle bir mucize var, gelin görün' dedi. Onlar da çok şaşırdı."