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Malatya'daki deprem anı kamerada!

okan.akin okan.akin
HABER  | 25.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe merkezindeki bir kırtasiye dükkanının güvenlik kameraları, sarsıntının şiddetini ve burada bulunanların yaşadığı korkuyu kaydetti.

Kayıtlarda, deprem sırasında dükkandaki rafların sallandığı, iş yeri sahibi ve yanındaki kişinin de dışarı çıktığı görüldü.

İş yeri sahibi Ali Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi çok şiddetli hissettiklerini söyledi.

"BUNU DA UCUZ ATLATTIK"

Esnaf arkadaşlarının da korkarak iş yerinden dışarı çıktığını anlatan Üstün, "Allah daha kötülerinden korusun. Bunu da ucuz atlattık. Geçen hafta da deprem olmuştu ancak bunu daha çok hissettik." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya deprem

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
burda görünen tek biley var o da elinde telefon olanların böylesine bir durumda bile algılarını kaybettiklerinden Mala bağlamış olmaları.
Ülkede alttan üstten rahat huzur yok nasıl bir yerde yaşıyoruz bilmiyorum
ne paniği güle oynaya çıkmışlar kapıya ablamdaki rahatlığa bak hele
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