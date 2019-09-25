Malatya, Film Festivali'ne hazırlanıyor

Festival; Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliği ile 15-19 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. Festival hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Selahattin Gürkan, şehir ve belediye olarak festivale hazır olduklarını dile getirdi.

Festivale uluslararası filmlerin oyuncu ve yönetmenlerini davet edeceklerini, bilhassa çevre iller olmak üzere tüm Türkiye'den sinemaseverleri Malatya'ya beklediklerini söyleyen Gürkan, "Bu yıl Film Festivali'nin yönetmenliğini Malatyalı yönetmen Haydar Işık yapacak. Yenilik ve sürprizleriyle 9'uncu kez sinemaseverleri bir araya getirecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali yarışma bölümünün bu yılki ana kategorileri 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması', 'Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması' olarak belirlendi" dedi.

Gürkan, "Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak, festival kapsamındaki etkinliklerin büyük bir kısmı Malatya halkına yönelik olacaktır. Bu konuda çok ciddi projeler hazırlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. Yeni projeler ile ilgili olarak Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık tarafından önümüzdeki günlerde ayrıca açıklama yapılacaktır" şeklinde konuştu.