Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 15,00-50,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Organik kuru kayısıKg15,0050,92Kuru kayısıKg17,5029,15Gün kurusuKg26,0028,00Kayısı çekirdeği iç tatlıKg6,086,08



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