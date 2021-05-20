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Malatya Ticaret Borsası

20.05.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organik kuru kayısının kilogramı 15,00-50,92 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 15,00-50,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Organik kuru kayısıKg15,0050,92Kuru kayısıKg17,5029,15Gün kurusuKg26,0028,00Kayısı çekirdeği iç tatlıKg6,086,08

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