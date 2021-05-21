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Malatya Ticaret Borsası

21.05.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 30 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)1 No'lu şekerpare kayısıKg30,0030,006 No'lu şekerpare kayısıKg22,0022,00Kuru kayısıKg27,2927,29Gün kurusu paketliKg29,0029,00

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