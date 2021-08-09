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Malatya Ticaret Borsası

09.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 27 ila 34,5 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 27,00-34,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg27,0034,50Gün kurusuKg29,5829,581 No'lu şekerpare kayısıKg32,1332,13Kayısı çekirdeği (iç tatlı)Kg20,0120,01

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