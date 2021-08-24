Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)4 No'lu organik kuru kayısıKg43,00

43,00Jumbo natürel kuru kayısıKg40,00

40,00Gün kurusu (paketli)Kg39,00

39,00Kuru kayısı (paketli)Kg39,00

39,00Jumbo kayısıKg36,00

36,00Kuru kayısıKg20,55

32,50Natürel kuru kayısıKg26,00

26,001 No'lu şekerpare kayısıKg38,00

38,00Organik yaş kayısıKg10,00

10,00



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