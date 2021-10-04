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Malatya Ticaret Borsası

04.10.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paketli kuru kayısının kilogramı 65,85 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 65,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Paketli kuru kayısıKg65,8565,85Kuru kayısıKg35,1550,00Organik kuru kayısıKg38,5038,50BuğdayKg2,802,80

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