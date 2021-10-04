Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 65,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Paketli kuru kayısıKg65,8565,85Kuru kayısıKg35,1550,00Organik kuru kayısıKg38,5038,50BuğdayKg2,802,80



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