YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

01.11.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organik kuru kayısının kilogramı 55 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Organik kuru kayısıKg55,0055,00Kuru kayısıKg53,5053,50Natürel kuru kayısıKg45,0045,00Endüstriyel kuru kayısıKg38,0045,50Kayısı çekirdeği iç tatlıKg37,4837,48

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmedi! Yollara düştülerSonu görünmedi! Yollara düştüler
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandıMalatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:15
İkindi
15:08
Akşam
17:35
Yatsı
18:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Basri Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Basri Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.