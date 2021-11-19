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Malatya Ticaret Borsası

19.11.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 52-60,60 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 60,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg52,0060,60İslimli kabuk kurusuKg47,0047,00Erik kurusuKg25,0025,00Dut kurusuKg20,0020,00Sanayi tipi elmaKg1,141,21

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