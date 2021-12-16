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Malatya Ticaret Borsası

16.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 47-80 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 47 ila 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg47,0080,006 No'lu şekerpare kayısıKg68,3968,39Kesilmiş kuru kayısıKg59,1859,18

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