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Malatya Ticaret Borsası

12.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 39,72-83,03 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 83,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg39,7283,03Organik kuru kayısıKg70,0070,00Gün kurusu kayısıKg60,5960,59Kesmelik kuru kayısıKg55,0055,00Endüstriyel kuru kayısıKg20,1120,11Ceviz içi ikinci kaliteKg42,2542,25Kuru incirKg70,0070,00

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