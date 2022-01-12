Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 83,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg39,7283,03Organik kuru kayısıKg70,0070,00Gün kurusu kayısıKg60,5960,59Kesmelik kuru kayısıKg55,0055,00Endüstriyel kuru kayısıKg20,1120,11Ceviz içi ikinci kaliteKg42,2542,25Kuru incirKg70,0070,00



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz