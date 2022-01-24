Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg59,0078,00Gün kurusu kayısıKg68,3170,00Organik gün kurusu kayısıKg69,0069,00Gün kurusu ıskartasıKg38,6038,60



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