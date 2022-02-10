Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 100,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören kuru kayısının fiyatı şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg100,42100,42



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