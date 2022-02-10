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Malatya Ticaret Borsası

10.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 100,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören kuru kayısının fiyatı şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg100,42100,42

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