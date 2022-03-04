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Malatya Ticaret Borsası

04.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 83,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg83,1783,17Gün kurusu kayısıKg70,0070,00Organik gün kurusu kayısıKg50,0050,00Dut kurusuKg40,0040,00

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