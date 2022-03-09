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Malatya Ticaret Borsası

09.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 77,78-101,41 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg77,78101,41Organik kuru kayısıKg84,0084,00Dut kurusuKg6,006,00

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