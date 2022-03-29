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Malatya Ticaret Borsası

29.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 89,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg60,0089,76Endüstriyel kuru kayısıKg36,2036,20Gün kurusu elekaltı kayısıKg35,2035,20İkinci kalite endüstriyel kuru kayısıKg29,1529,15

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