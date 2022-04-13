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Malatya Ticaret Borsası

13.04.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg48,00101,42Gün kurusuKg60,0060,00Endüstriyel kırıntı kuru kayısıKg11,0017,00Dut kurusu Kg21,5535,00Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg55,0055,00

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