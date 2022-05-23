Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra şekerpare kuru kayısıKg123,71129,93Kuru kayısıKg105,06105,062. Kalite endüstriyel kuru kayısıKg36,0036,00



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