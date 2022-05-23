YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

23.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra şekerpare kuru kayısıKg123,71129,93Kuru kayısıKg105,06105,062. Kalite endüstriyel kuru kayısıKg36,0036,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama:Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama:
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardındanBursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:03
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:19
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.