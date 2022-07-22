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Malatya Ticaret Borsası

22.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg94,10129,54Kuru incirKg50,3450,34

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kuru kayısı

Malatya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:14
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:52
Yatsı
21:27
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