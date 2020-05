Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

MTÜ’nün kuruluşu ve her aşamasına destek sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür eden Rektör Karabulut, "Üniversiteyi her alanda sahiplenen kıymetli Malatyalı hemşehrilerime, üniversitemizin kısa sürede kuruluşunu ve kurumsal gelişimini tamamlaması için her zaman destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür ediyoruz. Yine ayrıca YÖK üyelerimize, destek ve katkıları için valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın üyelerine, STK’larımıza, Malatya’mızın yerel medyasına kuruluş ve kurumsallaşma faaliyetlerimizi yürütürken karşılaştığımız muhtelif sıkıntı ve sorunlara rağmen yılmadan görevlerini sürdüren ve kısa sürede çok önemli aşamaları geçmemizde pay sahibi olan akademik ve idari kadrolarımıza ve her zaman övünç kaynağımız olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.