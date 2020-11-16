Malatya Uluslararası Film Festivali 'cinsiyetsiz ödül' kararı sonrası iptal edildi

Tüm dünyada cinsiyet kavramı üzerine tartışmalar, gelişen sosyal kültür üzerinden yeniden inşa ediliyor. Bu durum, film festivallerinde de “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” kapsamında çeşitli düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Geçen ağustos ayında, Berlin Film Festivali’nin artık cinsiyet ayrımı gözetmeksizin “En İyi Performans” için ödül vereceği duyurulmuştu. Ülkemizde bunu takip eden ilk festival ise Malatya Film Festivali oldu. Ancak sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi, festivalin iptal edildiğini duyurdu.
Geçen cumartesi günü Malatya Film Festivali Yönetimi tarafından yapılan duyuruda, Berlin Film Festivali (BERLINALE)’den ilhamla oyuncu ödüllerini kadın ya da erkek ayrımı üzerinden vermek yerine “En İyi Oyuncu” odaklı verileceği açıklanmıştı. Bu karar sonrası festival, sosyal medyada kimi kesimlerce eleştirilere maruz kaldı.
Bu tepkilerle birlikte harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, festivalin iptal edildiğini duyurdu.
Belediye, festivalin iptal kararını açıklarken “toplumsal değerleri rencide eden ifadeler“i işaret etti. Öte yandan Koronavirüs pandemisinin ikinci dalgası da festivalin iptal sebepleri arasında yer aldı.
“… İyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edilmiştir.”
10. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edilmiştir...— Malatya Büyükşehir Belediyesi (@MalatyaBelTr) November 15, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/GybY2BXuIc
1 Aralık – 5 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali böylelikle iptal edilmiş oldu.
Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF) ilk olarak 2010 yılında gerçekleştirildi. Festival, henüz birinci senesinde Woody Allen gibi dünya çapında isimleri ülkemize getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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