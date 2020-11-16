Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Malatya Uluslararası Film Festivali 'cinsiyetsiz ödül' kararı sonrası iptal edildi

Malatya Uluslararası Film Festivali 'cinsiyetsiz ödül' kararı sonrası iptal edildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

En İyi Oyuncu Ödülünü kadın-erkek ayrımı yapmadan cinsiyetsiz olarak seçeceğini duyuran Malatya Film Festivali belediye tarafından iptal edildi.

Malatya Uluslararası Film Festivali 'cinsiyetsiz ödül' kararı sonrası iptal edildi
  1. Malatya Uluslararası Film Festivali, cinsiyetsiz ödül kararını açıkladıktan sonra Belediye tarafından iptal edildi.

Tüm dünyada cinsiyet kavramı üzerine tartışmalar, gelişen sosyal kültür üzerinden yeniden inşa ediliyor. Bu durum, film festivallerinde de “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” kapsamında çeşitli düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Geçen ağustos ayında, Berlin Film Festivali’nin artık cinsiyet ayrımı gözetmeksizin “En İyi Performans” için ödül vereceği duyurulmuştu. Ülkemizde bunu takip eden ilk festival ise Malatya Film Festivali oldu. Ancak sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi, festivalin iptal edildiğini duyurdu.

MALATYA FİLM FESTİVALİ KARARI ELEŞTİRİLDİ

Geçen cumartesi günü Malatya Film Festivali Yönetimi tarafından yapılan duyuruda, Berlin Film Festivali (BERLINALE)’den ilhamla oyuncu ödüllerini kadın ya da erkek ayrımı üzerinden vermek yerine “En İyi Oyuncu” odaklı verileceği açıklanmıştı. Bu karar sonrası festival, sosyal medyada kimi kesimlerce eleştirilere maruz kaldı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FESTİVALİ İPTAL ETTİ

Bu tepkilerle birlikte harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, festivalin iptal edildiğini duyurdu.

  1. Malatya Uluslararası Film Festivali, “Toplumsal Değerleri Rencide Ettiği” İçin İptal Edildi

Belediye, festivalin iptal kararını açıklarken “toplumsal değerleri rencide eden ifadeler“i işaret etti. Öte yandan Koronavirüs pandemisinin ikinci dalgası da festivalin iptal sebepleri arasında yer aldı.

“… İyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edilmiştir.”

1 Aralık – 5 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali böylelikle iptal edilmiş oldu.

Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF) ilk olarak 2010 yılında gerçekleştirildi. Festival, henüz birinci senesinde Woody Allen gibi dünya çapında isimleri ülkemize getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor!Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor!
Ara tatil yaklaşıyor! İşte çocukların bayılacağı tatil önerileriAra tatil yaklaşıyor! İşte çocukların bayılacağı tatil önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'
Profesör'ün ortaya çıkan büyük oyunu şaşkınlık yarattı
Profesör'ün ortaya çıkan büyük oyunu şaşkınlık yarattı
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor!
Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor!
İlginizi Çekebilir
Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler
Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Yılın en çok izlenen filmi sıfır aldı
Yılın en çok izlenen filmi sıfır aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meryl Streep’li Let Them All Talk filminden fragman yayınlandı
Meryl Streep’li Let Them All Talk filminden fragman yayınlandı
Vikings’in Ragnar’ı üzerindeki sis perdesi aralandı! Ragnar kaç yaşındaydı?
Vikings’in Ragnar’ı üzerindeki sis perdesi aralandı!
Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor! Constantine 2 geliyor
Keanu Reeves, Matrix 4’ten sonra mola vermiyor!
Profesör'ün büyük oyunu: La Casa de Papel’de kafa karıştıran hamlenin nedeni ortaya çıktı!
Profesör'ün ortaya çıkan büyük oyunu şaşkınlık yarattı
Aşk Masalı filmi konusu nedir? Aşk Masalı filmi oyuncuları kimler? Aşk Masalı filmi ne zaman çekildi? İşte Aşk Masalı filmi...
Romantik-komedinin adresi: Aşk Masalı
Bu dizileri bir oturuşta bitirmek isteyeceksiniz! Özellikle yalnız yaşayanlar...
Hemen bitirmek isteyeceksiniz! Özellikle yalnız yaşıyorsanız...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.