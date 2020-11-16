Malatya Uluslararası Film Festivali 'cinsiyetsiz ödül' kararı sonrası iptal edildi

Malatya Uluslararası Film Festivali, cinsiyetsiz ödül kararını açıkladıktan sonra Belediye tarafından iptal edildi.

Tüm dünyada cinsiyet kavramı üzerine tartışmalar, gelişen sosyal kültür üzerinden yeniden inşa ediliyor. Bu durum, film festivallerinde de “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” kapsamında çeşitli düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Geçen ağustos ayında, Berlin Film Festivali’nin artık cinsiyet ayrımı gözetmeksizin “En İyi Performans” için ödül vereceği duyurulmuştu. Ülkemizde bunu takip eden ilk festival ise Malatya Film Festivali oldu. Ancak sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi, festivalin iptal edildiğini duyurdu.

MALATYA FİLM FESTİVALİ KARARI ELEŞTİRİLDİ

Geçen cumartesi günü Malatya Film Festivali Yönetimi tarafından yapılan duyuruda, Berlin Film Festivali (BERLINALE)’den ilhamla oyuncu ödüllerini kadın ya da erkek ayrımı üzerinden vermek yerine “En İyi Oyuncu” odaklı verileceği açıklanmıştı. Bu karar sonrası festival, sosyal medyada kimi kesimlerce eleştirilere maruz kaldı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FESTİVALİ İPTAL ETTİ

Bu tepkilerle birlikte harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, festivalin iptal edildiğini duyurdu.

Malatya Uluslararası Film Festivali, “Toplumsal Değerleri Rencide Ettiği” İçin İptal Edildi

Belediye, festivalin iptal kararını açıklarken “toplumsal değerleri rencide eden ifadeler“i işaret etti. Öte yandan Koronavirüs pandemisinin ikinci dalgası da festivalin iptal sebepleri arasında yer aldı.