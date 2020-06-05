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  4. Malatya Valiliği: "(Pütürge merkezli deprem) Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir"

Malatya Valiliği: "(Pütürge merkezli deprem) Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir"

MALATYA HABERLERİ  | 05.06.2020 23:38 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği: "(Pütürge merkezli deprem) Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir"


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Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

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İmsak
03:09
Sabah
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Öğle
12:30
İkindi
16:24
Akşam
19:54
Yatsı
21:34

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
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