-
Haberler
-
YURTHABER
-
Malatya
-
Malatya Valiliği: "(Pütürge merkezli deprem) Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir"
Malatya Valiliği: "(Pütürge merkezli deprem) Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir"
MALATYA
HABERLERİ
|
05.06.2020 23:38 |
Son Güncelleme
Malatya Valiliği: "(Pütürge merkezli deprem) Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir"