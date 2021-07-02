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Malatya'da 55 fabrika işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

02.07.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 55 fabrika işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da organize sanayi bölgesindeki fabrikada çalışan 55 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 55 işçi zehirlenme şüphesiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

İşçiler, Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, fabrika yemeğinden ve sudan numune alındı.

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