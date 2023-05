Malatya'da depremzedelerin yaraları tam teşekküllü sahra hastanesinde sarılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Battalgazi ilçesindeki Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde kurulan tam donanımlı prefabrik hastanede, uzman sağlık personeli 24 saat hizmet veriyor.

Sahra hastanesinde görevli doktor Serpil Kaya, AA muhabirine, tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Depreme uykuda yakalandıklarını, o anın çok korkutucu olduğunu belirten Kaya, "Yürüyemiyorsunuz, kendinizi kurtaramıyorsunuz. Yürümeye çalıştığınızda yere düşüyorsunuz. Her şey yıkılıyor. Anlatılmaz bir gürültü vardı. Kendimizi can havliyle dışarı attık. Şiddetli kar vardı. Hava çok soğuktu. Zor bir süreç yaşadık. Yöneticilerimiz sağ olsun, kısa sürede konteyner kentler kurarak hizmete sundular. Vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Depremlerin ardından kurulan sahra hastanesinde depremzedelere hizmet verdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi güvenli alanlara aldıktan sonra görevimizin başına geçtik. İlk günden bu yana sahadayız. Kadın doğum, diş, çocuk, aile hekimliği, dahiliye, acil, laboratuvar, röntgen alanlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Konteyner kentte yaklaşık 10 bin vatandaşımız barınıyor. Biz de burada günlük ortalama 200 hastayı tedavi ediyoruz. Herkes özveriyle çalışıyor. Aile hekimliğimiz de gebelerin düzenli takibini, çocukların aşılarını yapıyor. Tüm bölümlerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. "

"SAĞLIK PERSONELİ BİZİMLE ÇOK İLGİLİ"

Konteyner kentte kalan 3 çocuk babası 55 yaşındaki Ramazan Yakut ise 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci depremde 4 katlı binanın bir anda çöktüğünü ve kendini enkaz altında bulduğunu anlattı.

Enkazdan 8 saat sonra kurtarıldığını ifade eden Yakut, "Depreme evde tek başıma yakalandım. Enkaz altından kurtarıldım. Tedavim 33 gün sürdü. Konteyner kente yerleştik. Kontroller için buraya geliyorum. Sağlık personeli bizimle çok ilgili. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.