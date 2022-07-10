Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 44 NS 470 plakalı otomobil, Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Hava Lojmanı kavşağında A.T. yönetimindeki 44 BD 705 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan L.Ö, A.Ö, N.Ö, E.T. ve A.T. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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