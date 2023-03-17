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Malatya'da kurulan 24 konteyner sınıfta eğitim ve öğretim sürüyor

17.03.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da eğitim ve öğretim, kurulan konteyner sınıflarda sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde 24 konteynerden oluşan Teknokent Eğitim ve Öğretim Kampüsü kuruldu.

Okul ortamını aratmayan kampüste Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), özel öğretim, güzel sanatlar sınıfı, anasınıfı, halk eğitim kurs merkezi, bilgisayar laboratuvarı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri il ve il dışından gelen öğretmenler tarafından veriliyor.

880 öğrencinin eğitim gördüğü kampüste öğrenciler konteyner sınıflarda derslerini işliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, her şart ve koşulda eğitim ve öğretime devam edebileceklerini gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için bir an önce çalışmalara başladıklarını anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:

"Eğitime başlarsak şehirde bir canlılık olacak dedik ve yaptık. Sınava girecek öğrencilerimiz var. Öğrencilerin sınıflarına göre branşlar oluşturduk. Tüm ilçelerimiz de dahil olmak üzere 20 Şubat itibarıyla bu süreci başlattık. Akabinde ara sınıflarda olan çocuklarımızı da düşündük. Bakanlığımız bize şehir dışından psikososyal öğretmenlerimizi gönderdi. Haftalık 430 öğretmenle başladık. Tüm çocuklarımızı öncelikle rehabilite etmek, yaşadıkları travmayı atlatmak için bir süreç yaptık."

Özdemir, rehabilite eğitimleri sonrası bir an önce öğrencilerin normal eğitimlerine dönmesi için konteyner sınıfların kurulduğunu belirtti.

Öğrencilerin yüzlerinin güldüğünü görünce mutlu olduklarını ifade eden Özdemir, "Şu an kurulum devam ediyor. İlk etapta 24 konteynerle buradayız. Halk eğitimden ilkokul, okul öncesi, ortaokul, lise, BİLSEM, bilgisayar salonları, ölçme ve değerlendirme merkezi gibi alanlar oluşturduk." dedi.

"NORMAL OKULLA TEK FARKIMIZ KONTEYNERDE OLMAMIZ"

Oluşturulan konteyner sınıflarda öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için öğretmenlerin fedakarlık gösterdiğini söyleyen Özdemir, öğrencilerin de gayretle çalıştığını aktardı.

Birçok alanda eğitimlere devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Normal okulla tek farkımız konteynerde olmamız. Ana kitaplardan yardımcı kaynaklara kadar kitapları Milli Eğitim Bakanlığımız çocukları okullara yerleştirmeden gönderdi. Bakanlığımız bir öğrencinin neye ihtiyacı varsa hepsini öğrencilerden önce sınıfa koyarak öğrencileri bunlarla karşıladı. Okul öncesindeki materyallerin hepsi çok güzel. Tek farkımız binada değil konteynerdeyiz."

Özdemir, kampüste haftanın 7 günü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Öğretmenlerin mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığının altını çizen Özdemir, "Dün gece başka bir kampüsümüzde de saat 23.00'te 12'inci sınıf öğrencilerimiz sınıflarına girmiş soru çözümü yapıyorlardı. Elimizden geldiğince şartlar ne olursa olsun eğitimimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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