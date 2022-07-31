Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

K.E.Ü. idaresindeki 44 EF 243 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Özalper Mahallesi Viraj Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cevat Tanışık'a (64) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tanışık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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