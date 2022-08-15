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Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

15.08.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

S.B.Ş. yönetimindeki 09 LJ 066 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Topsöğüt Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yaylacı'ya (19) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaylacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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trafik kazası Malatya

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