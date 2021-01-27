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Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan birinin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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