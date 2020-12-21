Malazgirt nerede, nereye bağlı? Malazgirt savaşı nerede oldu?

1071 Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'nun kapılarını Türklere açan, namıdiğer "Yurtaçan Savaşı"ndan ismini alan Malazgirt, Muş ilimizin bir ilçesidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin eşsiz güzelliklerinden olan Malazgirt, görkemli kutmalarıyla da görenleri hayran bırakıyor. Peki tarihimizde bu kadar önemli olan Malazgirt Zaferi nerede kutlanıyor? Malazgirt kutlamaları nerede yapılıyor? İşte Malazgirt Zaferi ve kutlamaları ile ilgili tüm merak edilenler...
Malazgirt ilçesi Muş iline bağlıdır ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ilçemizdir. Muş il merkezine en uzak ilçe olan Malazgirt'in il merkezine uzaklığı kara yolu ile 137 km'dir.
Yüz ölçümü 1534 km² olan Malazgirt, Muş ilinin en büyük ilçesi olarak da dikkatleri üzerine çeker. Aynı zamanda Muş'un en doğusunda yer alır. Doğu'da Ağrı- Patnos, batıda Muş- Bulanık güneyde Bitlis-Ahlat ve kuzeyde Erzurum Karaçoban ve Karayazı ile komşudur. Haritadaki yerine baktığımızda Ağrı, Erzurum, Van illerinin ortasında yer alır.
Malazgirt günümüze kadar birçok devletin egemenliğine de girmiştir. Bunlar: Hasaniler, Asurlular, Urartular, Ermeniler, Pers, İskitler, Gürcüler, Roma, Medler, Bizans, Sasani, Abbasiler, Emeviler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Ahlatşahlar, İlhanlılar, Moğollar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Eyyubiler, Osmanlı, Timur ve Safevilerdir. Daha sonra ise yeniden Osmanlı hakimiyetine girerek son olarak günümüz Türkiye haritasında da yerini almıştır.
Bu kutlu zafer Muş- Malazgirt ile Bitlis- Ahlat arasında bulunan Malazgirt Ovasında elde edildi. Ovanın coğrafyasına bakacak olursak yüz ölçümünün yaklaşık olarak 450 km² olduğu tahmin ediliyor. Tektonik kırılımlar ve depremler sonucunda oluşan geniş tabanlı bir ova konumunda.
Fırat Nehrinin bir kolu olan Murat Irmağı da Malazgirt Ovasının kuzey batısından geçiyor. Güneyinde Süphan Dağları ile bağlantısı olduğu için Van Gölünden ayrıldığını görüyoruz. Ayrıca Malazgirt birinci derece deprem bölgesi olarak da nitelendiriliyor. Coğrafi konumunu bir kenara bırakıp biraz da bu önemli zaferden bahsetmeye ne dersiniz? Haydi kuşanalım, Malazgirt Zaferine gidiyoruz...
26 Ağustos 1071 tarihinde elde ettiğimiz zafer sayesinde Anadolu'nun kapıları Türklere kesin olarak açıldı. Sultan Alp Arslan, Afşin Bey, Artuk Bey ve Süleyman Şah komutasında önemli ve büyük bir zafere imza atıldı. Bizans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklu Devleti arasında geçen muharebede, Selçuklu ordusu kendi asker gücünün üç katı olan bir orduyla karşı karşıyaydı.
Her iki orduda da paralı olarak görev alan Peçenek ve Kuman askerlerinden Bizans İmparatorluğu tarafında yer alanlar savaş henüz başlamadan Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın seyrini değiştirdi. Büyük Selçuklu Devleti taraf değiştiren paralı askerlerin de katkısı ile büyük bir zafer elde etti. Savaş sonunda Bizans Komutanı Romen Diyojen esir alındı ve Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.
Her yıl 23-26 Ağustos'ta Muş Malazgirt İlçe merkezinde ve Bitlis Ahlat ilçesi Çarho mevkiinde hazırlıklar yapılarak bu önemli zaferin yıl dönümü kutlanıyor. Malazgirt ve Ahlat'ta çeşitli etkinlikler düzenlenerek Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin de katılımı ile 81 ilden gelen halk coşkuyla Malazgirt Zaferi kutlamaları yapıyor.
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı etkinlikler için hazırlanıyor. 70 bin m²'lik alanda geleneksel çocuk oyunları, mehter konseri, at biniciliği, menzil okçuluğu müsabakaları ve aşık atma etkinlikleriyle kutlamalar başlıyor. Bitlis- Ahlat ilçesinde 1071 Sultan Alp Arslan Ahlat Otağı da büyük bir özveri ile hazırlanıyor.
23-26 Ağustos arası etkinliklere başlanan Ahlat'ta kökborü, okçuluk ve atlı okçuluk gibi etkinlikler yapılırken spor müsabakalarına özellikle de güreşe büyük önem veriliyor. Aynı zamanda Jandarma atlı birlikleri ile emniyet sağlanmış oluyor.
Malazgirt Ahlat arası kaç km, kaç saat sürer gibi merak edilen konulara da değinelim. Malazgirt Ahlat arası 55 km'dir. Otobüs ile yaklaşık olarak 1 saat 35 dakika süren bir yolculuktur. Otobüs firması, mola, trafik yoğunluğu gibi etkenlere göre değişkenlik gösterebilir. Malazgirt'e yolunuz düşerse Ahlat'ın güzelliklerini de görmenizi tavsiye ederiz.
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