Malazgirt nerede, nereye bağlı? Malazgirt savaşı nerede oldu?

1071 Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'nun kapılarını Türklere açan, namıdiğer "Yurtaçan Savaşı"ndan ismini alan Malazgirt, Muş ilimizin bir ilçesidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin eşsiz güzelliklerinden olan Malazgirt, görkemli kutmalarıyla da görenleri hayran bırakıyor. Peki tarihimizde bu kadar önemli olan Malazgirt Zaferi nerede kutlanıyor? Malazgirt kutlamaları nerede yapılıyor? İşte Malazgirt Zaferi ve kutlamaları ile ilgili tüm merak edilenler...

Malazgirt Nerenin İlçesi? Malazgirt Nereye Bağlı?

Malazgirt ilçesi Muş iline bağlıdır ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ilçemizdir. Muş il merkezine en uzak ilçe olan Malazgirt'in il merkezine uzaklığı kara yolu ile 137 km'dir.

Yüz ölçümü 1534 km² olan Malazgirt, Muş ilinin en büyük ilçesi olarak da dikkatleri üzerine çeker. Aynı zamanda Muş'un en doğusunda yer alır. Doğu'da Ağrı- Patnos, batıda Muş- Bulanık güneyde Bitlis-Ahlat ve kuzeyde Erzurum Karaçoban ve Karayazı ile komşudur. Haritadaki yerine baktığımızda Ağrı, Erzurum, Van illerinin ortasında yer alır.

Malazgirt günümüze kadar birçok devletin egemenliğine de girmiştir. Bunlar: Hasaniler, Asurlular, Urartular, Ermeniler, Pers, İskitler, Gürcüler, Roma, Medler, Bizans, Sasani, Abbasiler, Emeviler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Ahlatşahlar, İlhanlılar, Moğollar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Eyyubiler, Osmanlı, Timur ve Safevilerdir. Daha sonra ise yeniden Osmanlı hakimiyetine girerek son olarak günümüz Türkiye haritasında da yerini almıştır.