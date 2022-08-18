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Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü

18.08.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: -"Malazgirt'in 951. yıl dönümünü anarken Alparslan'ı gençlerimize anlatırken 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'u da ne kadar bağlantılı ve birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve onlarla beraber cephede kahramanlıklar sergileyen, canlarını veren bir çok yerde süngüyle düşmanı püskürtmeye muvaffak olan kahramanları gençlerimize hatırlatacağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Malazgirt'in 951. yıl dönümünü anarken Alparslan'ı gençlerimize anlatırken 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'u da ne kadar bağlantılı ve birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve onlarla beraber cephede kahramanlıklar sergileyen, canlarını veren bir çok yerde süngüyle düşmanı püskürtmeye muvaffak olan kahramanları gençlerimize hatırlatacağız." dedi.

Erdoğan, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü ve Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Zafer Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, hayatta çok güzel tevafukların olduğunu ve Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un yıl dönümünün aynı güne denk gelmesinin de bir ders niteliğinde olduğunu söyledi.

Bu toprakların Malazgirt'te vatan yapıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"851 yıl sonra da buna kastedenlerin önemli girişimlerinden bir tanesine şahit olduk. Yani, 851 yıl sonra biz o iradeyi yeniden göstererek Malazgirt ruhunu da yeniden teyit etmek amacıyla bu toprakları bizden almak isteyenleri bir kez daha püskürttük. Büyük Taarruz, bu püskürtmelerden en büyük ve sonuncusu. Biz, Malazgirt'i 5 yıldır bütün ülkeye haykırırken ve yeninden hatırlatmaya çalışırken daha geniş anlaşılmasına gayret gösterirken tam da o Büyük Taarruz ruhunun canlı kalması için bunu yapıyoruz."

-"Süngüyle düşmanı püskürtmeye muvaffak olan kahramanları gençlerimize hatırlatacağız"

"Bu topraklar bize 1000 yıldır vatan." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu toprakları bizden almak isteyenler ve gözü olanların emellerinden vazgeçeceklerini asla düşünmemeliyiz. 100 yıl önce, işte Yunan arkasına Batı İttifakını alarak bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmek istedi. Hamdolsun başarısız oldu ama bu emellerinden vazgeçmediklerini çok şükür ki hatırlatıyorlar. Kamuoyundan da bunu takip edebiliyoruz. Onun için bu tevafukla, bu mesajı kamuoyuna yeniden hatırlatmak istiyoruz. Malazgirt'in 951. yıl dönümünü anarken Alparslan'ı gençlerimize anlatırken 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'u da ne kadar bağlantılı ve birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve onlarla beraber cephede kahramanlıklar sergileyen, canlarını veren birçok yerde süngüyle düşmanı püskürtmeye muvaffak olan kahramanları gençlerimize hatırlatacağız. Bu toprakları da vatan olarak önümüzdeki 1000 yıl daha koruyabilelim, tutabilelim. Başkalarının gözü olanı biz kendimiz olarak korumaya devam edelim. Hem Malazgirt'in 951. yıl dönümü hem de Büyük Taarruz'un 100. yılı tekrar kutlu olsun."

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Türki milletinin tarihinin destansı zaferlerle dolu olduğunu, bunlardan en önemlileri arasında 1071 Malazgirt Zaferi ile 1922'deki Büyük Taarruz olduğunu belirterek kentteki 100. yıl etkinliklerinin görkemli ve coşkulu bir şekilde kutlandığını ifade etti.

Toplantıda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Okçular Vakfı Başkan Haydar Ali Yıldız, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Saadet Selcen Hıdıroğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erdoğan ile il protokolü, ok atışları yaptı, dereceye giren sporcuları ödüllendirildi.

Program, stantların gezilmesiyle sona erdi.

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Afyonkarahisar büyük taarruz malazgirt zaferi

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