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Maldivler'den yeni pozlar! Ebru Şahin'in bikini şovuna sevgilisi Cedi Osman'dan güldüren yorum

22.05.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler çiftlerinden Ebru Şahin ve Cedi Osman, tatil için Maldivler'in yolunu tuttu. Cedi Osman'ın sık sık bikinili pozlar paylaşan sevgilisine yaptığı yorum herkesi çok güldürdü.

Maldivler'den yeni pozlar! Ebru Şahin'in bikini şovuna sevgilisi Cedi Osman'dan güldüren yorum

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, son yılların en sevilen dizilerinden "Hercai" sayesinde bir yıldıza dönüştü. Hal böyle olunca, adı sürekli değişik isimlerle aşk dedikodularına karıştı. Ama o aşkı hiç beklenmedik bir yerde buldu. NBA liginde oynayan ünlü basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı ilişki gündeme bomba gibi düştü. Önceleri "yaz aşkı" olarak görülen bu ilişki hakkında sürekli ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Çünkü Ebru Şahin Mardin'de dizi çekiyor, Cedi Osman ise ABD'de yaşıyordu. Ancak ünlü çift tüm zorlukların üstesinden geldi ve mutlu mesut bir şekilde yollarına devam etti. Ebru Şahin'in dizisinin bitişinin ardından da uzun süredir planladıkları tatilin yolunu tuttular.

"Yine yangınlar"

Ebru Şahin Cedi Osman

Cedi Osman ve Ebru Şahin, çoğu ünlünün popüler tatil mekanı olan Maldivler'in yolunu tuttu. Ancak diğer ünlü isimlerin aksine reklam yaparak bedava tatil yapmayı değil, para ödemeyi seçtiler. Sık sık paylaştıkları havalı fotoğraflarla da hayranlarını mutlu ettiler.

Ebru Şahin

Ebru Şahin'in son pozları yine Instagram'ı yaktı geçti. Ancak Cedi Osman'ın yorumu da bir o kadar dikkat çekiciydi.

Ebru Şahin Cedi Osman

"Yine yangınlar yine ben"e gönderme yapan Cedi Osman, herkesi çok güldürdü.


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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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