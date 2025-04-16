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Maldivler İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı! Hamas'tan açıklama...

Maldivler Devlet Başkanı İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini yasakladı. Hamas'tan da açıklama geldi.

Maldivler İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı! Hamas'tan açıklama...
Jale Uslu

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girmesini yasaklayan yasa hakkında Facebook hesabından açıklama yaptı.

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GİRİŞLERİ YASAKLANDI!

Muizzu, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişini yasaklayan bu değişiklik, Filistin'de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansımasıdır. Maldivler, Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit eder" dedi. Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

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Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: CESUR BİR KARAR

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, Muizzu'nun yürürlüğe girecek yasayı onaylamasını "doğru yönde atılmış cesur bir karar" olarak niteledi. Açıklamada, yasayla atılan adımın "Faşist işgalci güçlerin özellikle Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistin halkına yönelik işlediği soykırım savaşı ve vahşi suçları reddeden ahlaki duruşla uyumlu olduğu" kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Maldivler
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