Maleficent: Mistress of Evil’dan ilk uzun fragman yayınlandı

Uyuyan Güzel masalının beyazperde uyarlaması olan Maleficent’in devam filminden ilk uzun fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İlk kez 2014 yılında izleyiciyle buluşan serinin devamında ilk filmde olduğu gibi Angelina Jolie ile Elle Fanning yer alıyor. Joachim Rønning'in yönetmen koltuğunda oturduğu film ülkemizde Malefiz: Kötülüğün Gücü adıyla vizyona girecek.

Walt Disney Pictures yapımı filmin oyuncu kadrosunda Michelle Pfeiffer ve Prince Phillip rolüyle Harris Dickenson, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Imelda Staunton, Sam Riley, Juno Temple, Teresa Maholey gibi isimler yer alıyor. Malefiz rolündeki Angelina Jolie ve Aurora rolündeki Elle Fanning'in yaşadıklarını konu alacak olan film 18 Ekim tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



