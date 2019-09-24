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Malefiz: Kötülüğün Gücü filminden Angelina Jolie özel videosu yayınlandı

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SİNEMA TV  | 24.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Malefiz: Kötülüğün Gücü filminden oyuncularından Angelina Jolie ve filmde hayat verdiği karakter Malefiz’e özel bir video yayınlandı.

2014 yılının uluslararası gişe başarısının ardından devam eden Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde, Malefiz ve vaftiz kızı Aurora, yaklaşan bir düğünün onları farklı yönlere çekmesi, beklenmedik ittifaklar ve oyundaki yeni, karanlık güçler ile de onları birbirine bağlayan karmaşık aile bağlarını sorgulamaya başlıyor.

Yıllar Malefiz ve Aurora'ya nazik davranmıştır. Acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri, gelişmiştir. Ancak insanlar ve perileri arasındaki kin devam etmektedir. Aurora’nın Prens Phillip’le yaklaşmakta olan evliliği, Ulstead krallığı ve komşu Moors’ta kutlamalara neden olmuştur ve düğünün, iki dünyayı birleştirmesi amaçlanır. Beklenmeyen bir karşılaşma yeni ve güçlü bir ittifakı ortaya çıkarır. Malefiz ve Aurora bir Büyük Savaş'ta muhalif taraflara ayrılırlar. Bu da bağlılıklarını test eder ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.

Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin oyuncuları; Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville and Kraliçe Ingrith rolünde Michelle Pfeiffer. Filmin yönetmeni ise; Joachim Rønning.

“Malefiz: Kötülüğün Gücü”, 18 Ekim 2019’da sinemlarda!


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Anahtar Kelimeler:
Malefiz Kötülüğün Gücü angelina jolie Elle Fanning

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