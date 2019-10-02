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Malefiz: Kötülüğün Gücü filmine görkemli gala

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SİNEMA TV  | 02.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Son filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün galasına çocuklarıyla birlikte katılan Angelina Jolie, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Angelina Jolie, Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress Of Evil) adlı yeni filminin galasına çocuklarıyla beraber katıldı. 44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Los Angeles’taki El Capitan Tiyatrosu’nda düzenlenen galaya Knox, Zahara, Pax ile ikizleri Vivienne ve Shiloh’ı götürdü. Altı çocuk annesi olan Jolie’nin en büyük çocuğu Maddox, Güney Kore’de üniversiteye başladığı için galada yer almadı. Jolie, kırmızı halıda çocuklarıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi.

Galada Atelier Versace imzalı, akrep detaylı bir elbiseyle ve Cartier marka mücevherlerle boy gösteren Jolie, görünümüyle beğeni topladı. Galanın yapıldığı salonun önünde bekleyen hayranları, Jolie’ye büyü ilgi gösterdi.

2014’de beyazperdeye yansıyan Malefiz’in devam filmi niteliğindeki Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde, yıllar Malefiz ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürüyordur. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanacaktır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları doğuracaktır.

Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin oyuncuları; Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville and Kraliçe Ingrith rolünde Michelle Pfeiffer. Filmin yönetmeni ise; Joachim Rønning.

Jolie’nin Elle Fanning ve Michelle Pfeiffer ile başrolleri paylaştığı ve Malefiz rolünü üstlendiği Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress Of Evil) 18 Ekim’de vizyona giriyor.

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Anahtar Kelimeler:
angelina jolie Malefiz Kötülüğün Gücü Maleficent: Mistress of Evil

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