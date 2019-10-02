Malefiz: Kötülüğün Gücü filmine görkemli gala

Angelina Jolie, Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress Of Evil) adlı yeni filminin galasına çocuklarıyla beraber katıldı. 44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Los Angeles’taki El Capitan Tiyatrosu’nda düzenlenen galaya Knox, Zahara, Pax ile ikizleri Vivienne ve Shiloh’ı götürdü. Altı çocuk annesi olan Jolie’nin en büyük çocuğu Maddox, Güney Kore’de üniversiteye başladığı için galada yer almadı. Jolie, kırmızı halıda çocuklarıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi.

Galada Atelier Versace imzalı, akrep detaylı bir elbiseyle ve Cartier marka mücevherlerle boy gösteren Jolie, görünümüyle beğeni topladı. Galanın yapıldığı salonun önünde bekleyen hayranları, Jolie’ye büyü ilgi gösterdi.

2014’de beyazperdeye yansıyan Malefiz’in devam filmi niteliğindeki Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde, yıllar Malefiz ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürüyordur. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanacaktır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları doğuracaktır.