Malezya’daki dev hortum yürekleri ağza getirdi

Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletine bağlı Penang Adası açıklarına çıkan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü ve yerleşim alanlarının olduğu bölgede son buldu.
Hortumda çok sayıda evde maddi hasar meydana gelirken, hortum bir çok amatör kamera tarafından kaydedildi. (DHA)
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