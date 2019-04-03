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Malezya’daki dev hortum yürekleri ağza getirdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 07:51 | Son Güncelleme

Malezya’nın Penang Adası’nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.

Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletine bağlı Penang Adası açıklarına çıkan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü ve yerleşim alanlarının olduğu bölgede son buldu.

Hortumda çok sayıda evde maddi hasar meydana gelirken, hortum bir çok amatör kamera tarafından kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya hortum

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