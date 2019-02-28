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Bakanlık 'uçan otomobil üreteceğiz' dedi, halk inanmadı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Malezya Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf, yaptığı açıklamada, uçan otomobilin taslak modelinin hazır olduğunu ve bu sene içinde ilk örneğinin tanıtılacağını bildirdi.

Bakanlık 'uçan otomobil üreteceğiz' dedi, halk inanmadı!

Projenin bu sene içinde bitmesinin gerçekçi bir hedef olduğunu belirten Rıdvan, "Bunu yapacak teknolojimiz var. Sadece projemizi hızlı uygulamaya geçirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"GÜVENLİ VE DÜŞÜK İRTİFADA UÇABİLEN BİR ARAÇ OLACAK"

Uçan otomobilin güvenli ve düşük irtifada uçabilen bir araba olacağını vurgulayan Rıdvan, "Bu projeyle insanları yeni teknolojiye sevk edecek bir ortam hazırlamak istiyoruz. Malezya'nın havacılık, insansız hava aracı ve yerli araba üretimi gibi alanlarda üretim kabiliyeti var. Bu özelliklerimizi kullanmamız lazım, çünkü üreten bir millet olmak istiyoruz." dedi.

Rıdvan ayrıca, uçan otomobil projesinin taslak model tasarlama maliyetinin 1 milyon Malezya ringgiti (245 bin dolar) olduğunu kaydetti.

MALEZYA HALKI PROJEYİ GERÇEKÇİ BULMUYOR

Malezya halkı, sosyal medya üzerinden projeye eleştirel yorumlar getirirken, çoğu vatandaş, böyle bir otomobil üretiminin gerçekçi olmayacağını savundu.

Malezya, uçan otomobil projesinin yanı sıra üçüncü yerli otomobilini de üretmeyi planlıyor.

Hükümetten geçen yıl yapılan açıklamada, yeni yerli araba projesinin 2022'de hayata geçeceği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya uçak uçan araba

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