Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Malezya'da özel eğitim veren bir okulun öğretmeni, hula-hoop çeviren iki minik öğrencisinin eğlenceli görüntülerini videoya çekti. Öğretmenin sosyal medya hesabından paylaştığı samimi görüntüler kısa sürede viral oldu.

Video, Malezya'nın Sabah kentindeki SK Gas okulunda 26 yaşındaki öğretmen Muhamad Fazri Hassan tarafından çekildi.

Hassan, okulun özel eğitim programında ders verdiği öğrencilerinin izlediğinizde içinizi ısıtan görüntülerini çekip kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ocak 2018'den bu yana okuldaki Özel Eğitim Entegre programında öğretmenlik yapan Hassan, öğrencilerinin eğlenceli anlarını sık sık sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

İşte o iki öğrencinin huo-hoop çevirirkenki anları...

Ramai pula yang dm tanya pasal budak kat video ni. Nama dia Maisarah. Murid pendidikan khas kategori Global Development Delayed.Tahun 2. Video ni diambil masa kami buat drilling untuk kejohanan Olahraga PPKI MSSD Sandakan. Tak minta banyak, doakan mereka dapat lari 100m je.hahaha pic.twitter.com/MmiZg2oYIu — Fazri Hassan (@FazriHassan) 16 Mart 2019



