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Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Malezya'daki iki özel eğitim öğrencisinin hula-hoop çevirirkenki videosu sosyal medyada viral oldu.

Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Malezya'da özel eğitim veren bir okulun öğretmeni, hula-hoop çeviren iki minik öğrencisinin eğlenceli görüntülerini videoya çekti. Öğretmenin sosyal medya hesabından paylaştığı samimi görüntüler kısa sürede viral oldu.

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Video, Malezya'nın Sabah kentindeki SK Gas okulunda 26 yaşındaki öğretmen Muhamad Fazri Hassan tarafından çekildi.

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Hassan, okulun özel eğitim programında ders verdiği öğrencilerinin izlediğinizde içinizi ısıtan görüntülerini çekip kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ocak 2018'den bu yana okuldaki Özel Eğitim Entegre programında öğretmenlik yapan Hassan, öğrencilerinin eğlenceli anlarını sık sık sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

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İşte o iki öğrencinin huo-hoop çevirirkenki anları...


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Malezya Eğlence Eğlenceli fotoğraflar eğlenceli videolar Komik

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