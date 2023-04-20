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Maliye mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Maliye Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

04.04.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite tercihi yaparken bölüm seçimi büyük önem taşır. Öğrenciler seçtikleri bölümde meslek hayatlarına dair önemli bilgiler edinir. Bu nedenle ilgili oldukları alanları seçmeleri gerekir. Üniversitelerde yaygın olarak tercih edilen bir bölüm olarak Maliye karşımıza çıkar. Matematiğe, hesap yapmaya ve finansal konulara ilgili kişiler bu bölümü sıkça araştırır. Peki Maliye mezunları ne iş yapar?

Maliye mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Maliye Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Maliye Bölümü, üniversitelerde hem ön lisans hem de lisans programı olarak yer alır ve çok önemli alanları kapsar. Paranın, finansın, ekonominin olduğu her alanda Maliye bilmek gerekir. Bunun için de üniversitelerde bu alanda özel eğitim verilir ve profesyonel kişiler yetiştirilir. Sayısal yeteneği yüksek öğrencilerin tercih ettiği bu bölüm, pek çok üniversitede bulunur. Hukuk ve ekonominin bir araya geldiği Maliye bölümünden mezun olanlar, iş bulma konusunda avantajlıdır.

Maliye Bölümü nedir?

Ekonominin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için çalışmalar yapan, piyasaları takip eden disipline maliye adı verilir. Üniversitelerde bir bölüm olarak okutulan bu bölüm, alanda çalışarak profesyonel kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümü okuyan kişiler, ortaya çıkan problemleri çözmek ve devlet politikalarına uygun olarak mali faaliyetleri sürdürmek için ekonomi alanında araştırmalar yapar. Maliye Bölümünde mali ve ekonomik süreçler, bilimsel bir şekilde ele alınır. Analiz ve matematik ağırlıklı olan bu bölüm, eşit ağırlık puan türünden öğrenci kabul eder.

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Maliye bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Maliye Bölümü, üniversitelerin hem ön lisans hem de lisans bölümlerinde aynı isimle yer alan bölümdür. Yani hem 2 yıllık hem de 4 yıllık olarak karşımıza çıkar. Bazı üniversitelerde hazırlık bölümü de bulunduğu için eğitim süresi 1 yıl daha uzayabilir. Öğrenciler puanlarına ve sıralamalarına göre tercih yapabilir. 2 yıllık önlisans Maliye okuyan öğrenciler, tüm dersleri başarıyla geçerek mezuniyet koşullarını yerine getirdiklerinde Maliye bölümü önlisans diploması almaya hak kazanır. Sonrasında ister meslek hayatına başlayabilir, ister DGS ile Maliye lisans ya da farklı bir lisans bölümüne geçebilirler.

4 yıllık Maliye lisans bölümünü tercih eden öğrenciler de vardır. Bu kişiler de 8 dönem boyunca tüm dersleri geçip 240 AKTS kotasını doldurur ve mezuniyet şartlarını yerine getirirse Maliye lisans diploması alabilir. Çalışacakları yere ve pozisyona göre Maliye mezunları farklı unvanlar alır. Bununla birlikte yüksek lisans ve doktora programlarında da Maliye bölümünü bulmak mümkündür. Maliye bölümünde okuyacak öğrenciler, hem önlisans hem de lisans programlarında pek çok dersten sorumlu olur. Maliye Bölümü dersleri:

  • İktisada giriş
  • İdari hukuku
  • Kamu maliyesi
  • Devlet bütçesi
  • Mikro iktisat
  • Makro iktisat
  • Vergi hukuku
  • Devlet borçları
  • Bütçe politikası
  • Genel muhasebe
  • Maliyet muhasebesi
  • Borçlar hukuku
  • Kamu yönetimi
  • Genel vergi hukuku
  • Türkiye ekonomisi
  • Finansal muhasebe
  • İstatistik
  • Bütçe teorisi
  • Ticaret hukuku
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Maliye mezunları ne iş yapar?

Bu bölümü okuyan kişiler hem kamuda hem de özel sektörde paranın kullanıldığı her yerde çalışabilir. Özellikle kamuda bakanlıklarda yer alan Maliye mezunları, şirket tarafından paranın nasıl kazanıldığı ve nerelere harcandığı üzerine incelemeler yapar. Özel sektörde ise daha çok muhasebeci, mali müşavir gibi unvanlarla görev alırlar. Kendi iş yerini açan Maliye mezunları da olabilir. Maliye mezunlarının iş tanımı arasında şunlar da sayılabilir:

  • Ekonomi ile ilgili konularda araştırma yaparak mali problemlere çözüm üretmek
  • Para denetimi, kullanımı, takibi ve değerlendirmesi yapmak
  • Çalıştıkları şirketleri vergi dönemleri ve ödemeleri hakkında bilgilendirmek
  • Çalıştıkları firmaların finansal kaynaklarını denetlemek
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Maliye mezunları iş imkanları nelerdir?

Maliye bölümünden mezun olan kişiler için geniş bir iş olanağı söz konusudur. Çünkü bu bölümden mezun olan kişiler, ilgi alanlarına göre farklı unvanlarla meslek hayatına girebilir. Çeşitli sınavlarla ya da belli ofisler açarak çalışmaya başlayabilirler. Maliye mezunlarının kamuda iş olanakları için ise KPSS’ye girmeleri ve yeterli puan almaları gerekir. İstedikleri kamu kurumu ve pozisyon için yeterli puanı aldıktan sonra tercih yaparak atanabilir ve çalışmaya başlayabilirler. Maliye mezunları devlete bağlı olarak şu kurumlarda görev alabilir:

  • Maliye Bakanlığı
  • Mal müdürlükleri
  • Vergi Dairesi
  • Gümrük Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Sayıştay
  • Sosyal Sigortalar Kurumu
  • Mahalli idareler
  • Ticaret Bakanlığı
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • Kamu bankaları
  • Hazine Bakanlığı

Maliye mezunlarının özel sektörde iş olanakları avantajlıdır. Paranın kullanıldığı tüm sektörler, bu meslek grubuna hitap eder. Bankalarda, sigorta firmalarında, danışmanlık şirketlerinde, denetleme firmalarında maliye mezunlarına ihtiyaç duyulur. Bu şirketler özel sektörde yoğun bir şekilde bulunduğu için de maliye mezunları özel sektörde iş bulabilir. Ayrıca kendi ofisini açan maliye mezunları da vardır. Bunlar da serbest muhasebeci, mali müşavir, sigorta uzmanı olarak ayrı çalışabilir. Ayrıca lisans bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora programları ile eğitimini tamamlayan kişiler, çeşitli sınavlara girerek akademide kalma yolunda da ilerleyebilir.

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Maliye mezunları nerelerde çalışır?

Maliye bölümünden mezun olduktan sonra kişiler pek çok yerde iş bulabilir. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde pek çok farklı konumda Maliye mezunu karşımıza çıkar. Maliye bölümü mezunlarının çalışabileceği yerler:

  • Bakanlıklar
  • Muhasebe şirketleri
  • Endüstri sanayi kurumlarının maliye departmanları
  • Denetleme firmaları
  • Sigorta şirketleri
  • Danışmanlık firmaları
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