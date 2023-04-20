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Otomotiv Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

04.04.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi yaparken en önemli kriterlerden biri de seçilen mesleğin gelecek vaat etmesi ve iyi bir gelir sağlaması olmalıdır. Bunun dışında mesleği seçen kişinin yeteneklerine ve ilgi alanlarına hitap eden bir alan olması da son derece önemlidir. Otomotiv Mühendisliği de ilgi alanları doğrultusunda seçilebilecek meslekler arasında yer alır ve ağırlıklı olarak arabalara ilgisi olan kişiler tarafından tercih edilir.

Otomotiv Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Otomotiv mühendisliği bölümü, özellikle arabalara ilgisi olan kişilerce en sık tercih edilen bölümler arasında yer alır. Bölüm farklı birçok disiplini bir araya getirerek kapsamlı bir eğitim verir. Gerekli şartları yerine getiren kişilerin girebildiği bu bölümden mezun olan kişiler için hem özel sektörde hem de kamu alanında çeşitli iş imkanları vardır.

Otomotiv Mühendisliği bölümü nedir?

Araba, otobüs, kamyon ve benzeri motorlu araçların üretimlerinde ya da tasarımlarında etkin olarak görev yapan, süreç boyunca gerekli tüm işlemlerin sürdürülmesini ve denetlenmesini sağlayan kişiler Otomotiv Mühendisi olarak anılır. Sektöre yetkin ve uzman otomotiv mühendisleri yetiştiren, bu alanda eğitim veren bölüm de Otomotiv Mühendisliği bölümüdür.

Otomotiv Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kara araçları ile ilgili konularda hizmet verir. Bu araçların üretimlerinden, denetimlerinden ya da pazarlanmasından sorumlu olurlar. Bölümde aldıkları eğitim doğrultusunda araştırma geliştirme, servis mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Ayrıca bu bölüm Türkiye’de en geniş iş imkanına sahip olan bölümler arasında yer alır.

Bölümün amacı, otomotiv sektörüne; kara taşıtları alanında yetkinleşmiş, kamyon, otobüs, traktör, otomobil gibi araçları tasarlayabilen, bu araçların imalat süreçlerine hakim olan, bu alanda uzmanlaşmış kişiler kazandırmaktır. Bölüm mezunları ayrıca TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Makine Mühendisleri Odası’na kayıt yaptırabilirler. Mezunlar, bölümde aldıkları eğitim ile tasarımcı olarak da çalışabilirler. Teknik çizim eğitimi aldıkları için bu alanda bir alt yapıya sahip olurlar ve otomotiv mühendisliğinin yanı sıra, tasarım mühendisi olarak da iş bulabilirler.

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Otomotiv Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Türkiye’de birçok şehirde bulunan üniversitede yer alan bu bölüm dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan bir lisans programıdır. Sayısal türden belli bir puan alan öğrenciler bu bölüme girme hakkı kazanır. Bölüme girebilmek için TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarından gerekli olan puan alma zorunluluğu vardır. Dört yıl süren otomotiv mühendisliği lisans programını bitiren kişiler otomotiv mühendisi olarak sektörde çeşitli görevler üstlenebilirler.

Lisans programı kapsamında seçmeli ve zorunlu dersler bulunur. Dersler genel olarak Türkçe dilinde verilir. Ancak eğitim dili üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Programa dahil olan Otomotiv Mühendisliği bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

  • Otomotiv mühendisliğine giriş
  • Teknoloji tarihi
  • Bilgisayar destekli çizim
  • Bilgisayar programlama
  • Malzeme bilimi
  • Mukavemet
  • Taşıt teknolojisi
  • Otomotiv mühendisliği prensipleri
  • İçten yanmalı motorlar
  • Makine elemanları
  • Alternatif enerji
  • Taşıt iklimlendirme sistemleri
  • Yakıt hücreleri
  • Motor ve taşıt performans testleri
  • Bilgisayar destekli mühendislik programları
  • Taşıt emisyon ve egzoz kontrolü
  • Ağır Taşıt Teknolojisi
  • Hafif Taşıt Teknolojisi
  • Yağlar ve Yağlama Sistemleri
  • Sistem Dinamiği ve Kontrol
  • Hidrolik ve pnomatik sistemler
  • İşçi sağlığı ve güvenliği
  • Otomotiv yan sanayi
  • Trafik ve kaza analizi
  • Motor yönetim sistemleri
  • Taşıt iç dış koruma
  • Motorlarda LPG teknolojisi
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Otomotiv Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Otomotiv mühendisliği bölümünde eğitim alan ve lisans programını başarıyla bitiren kişiler otomotiv mühendisliği lisans diplomasını almaya hak kazanarak otomotiv mühendisi olarak bu alanda çeşitli iş yerlerinde görev alabilirler. Mezun olan bir otomotiv mühendisinin bazı iş tanımları ve alabilecekleri görevler şunlardır:

  • Kara araçları konusunda projeler gerçekleştirmek
  • Araçlara uygun şasi belirlemek
  • Araçların kullanım amaçlarına ve yerlerine göre denge ayarları ve hesapları yapmak
  • Gerekli teknik hesapları yaparak araçların güvenliklerini mümkün olan en üst seviyeye getirmek
  • Üretimi yapılacak olan parçaların denetimlerini sağlamak
  • Araçlarla ilgili tespit edilen sorunlara çözüm seçenekleri üretmek
  • Araçların fren takımlarını tasarlamak, planlamak ve üretim süreçlerinde aktif olarak görev almak
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Otomotiv Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Otomotiv Mühendisliği mezunları iş imkanları oldukça geniştir ve çeşitlilik gösterir. Bu bölümden mezun olan kişiler lastik üreten firmalarda, uzman araç tasarım firmalarında, motor sporları ekiplerinde, savunma sanayi alanında hizmet veren iş yerlerinde, araştırma ve test laboratuvarlarında çalışabilirler. Otomotiv Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları otomotiv mühendisliği ile sınırlı değildir. Bu alanda hizmet veren tüm firmalarda kolaylıkla iş bulabilecek olan mezunlar servis mühendisi, tasarım mühendisi, araştırma geliştirme yetkilisi olarak da çalışabilir. Bölüm mezunları için hem özel sektörde hem de devlete ait kurum ve kuruluşlarda geniş bir çalışma alanı vardır.

Otomotiv Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavında alacakları puana göre değişiklik gösterir. Sınava girerek gerekli olan puanı alan kişiler devlet tarafından atanarak farklı görevler alabilirler. Bölümden mezun olan kişiler özel ya da kamu alanı fark etmeksizin farklı iş yerlerinde çalışabilirler.

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