Otomotiv Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Otomotiv mühendisliği bölümü, özellikle arabalara ilgisi olan kişilerce en sık tercih edilen bölümler arasında yer alır. Bölüm farklı birçok disiplini bir araya getirerek kapsamlı bir eğitim verir. Gerekli şartları yerine getiren kişilerin girebildiği bu bölümden mezun olan kişiler için hem özel sektörde hem de kamu alanında çeşitli iş imkanları vardır.

Otomotiv Mühendisliği bölümü nedir?

Araba, otobüs, kamyon ve benzeri motorlu araçların üretimlerinde ya da tasarımlarında etkin olarak görev yapan, süreç boyunca gerekli tüm işlemlerin sürdürülmesini ve denetlenmesini sağlayan kişiler Otomotiv Mühendisi olarak anılır. Sektöre yetkin ve uzman otomotiv mühendisleri yetiştiren, bu alanda eğitim veren bölüm de Otomotiv Mühendisliği bölümüdür.

Otomotiv Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kara araçları ile ilgili konularda hizmet verir. Bu araçların üretimlerinden, denetimlerinden ya da pazarlanmasından sorumlu olurlar. Bölümde aldıkları eğitim doğrultusunda araştırma geliştirme, servis mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Ayrıca bu bölüm Türkiye’de en geniş iş imkanına sahip olan bölümler arasında yer alır.

Bölümün amacı, otomotiv sektörüne; kara taşıtları alanında yetkinleşmiş, kamyon, otobüs, traktör, otomobil gibi araçları tasarlayabilen, bu araçların imalat süreçlerine hakim olan, bu alanda uzmanlaşmış kişiler kazandırmaktır. Bölüm mezunları ayrıca TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Makine Mühendisleri Odası’na kayıt yaptırabilirler. Mezunlar, bölümde aldıkları eğitim ile tasarımcı olarak da çalışabilirler. Teknik çizim eğitimi aldıkları için bu alanda bir alt yapıya sahip olurlar ve otomotiv mühendisliğinin yanı sıra, tasarım mühendisi olarak da iş bulabilirler.

Otomotiv Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Türkiye’de birçok şehirde bulunan üniversitede yer alan bu bölüm dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan bir lisans programıdır. Sayısal türden belli bir puan alan öğrenciler bu bölüme girme hakkı kazanır. Bölüme girebilmek için TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarından gerekli olan puan alma zorunluluğu vardır. Dört yıl süren otomotiv mühendisliği lisans programını bitiren kişiler otomotiv mühendisi olarak sektörde çeşitli görevler üstlenebilirler.

Lisans programı kapsamında seçmeli ve zorunlu dersler bulunur. Dersler genel olarak Türkçe dilinde verilir. Ancak eğitim dili üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Programa dahil olan Otomotiv Mühendisliği bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

Otomotiv mühendisliğine giriş

Teknoloji tarihi

Bilgisayar destekli çizim

Bilgisayar programlama

Malzeme bilimi

Mukavemet

Taşıt teknolojisi

Otomotiv mühendisliği prensipleri

İçten yanmalı motorlar

Makine elemanları

Alternatif enerji

Taşıt iklimlendirme sistemleri

Yakıt hücreleri

Motor ve taşıt performans testleri

Bilgisayar destekli mühendislik programları

Taşıt emisyon ve egzoz kontrolü

Ağır Taşıt Teknolojisi

Hafif Taşıt Teknolojisi

Yağlar ve Yağlama Sistemleri

Sistem Dinamiği ve Kontrol

Hidrolik ve pnomatik sistemler

İşçi sağlığı ve güvenliği

Otomotiv yan sanayi

Trafik ve kaza analizi

Motor yönetim sistemleri

Taşıt iç dış koruma

Motorlarda LPG teknolojisi

Otomotiv Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Otomotiv mühendisliği bölümünde eğitim alan ve lisans programını başarıyla bitiren kişiler otomotiv mühendisliği lisans diplomasını almaya hak kazanarak otomotiv mühendisi olarak bu alanda çeşitli iş yerlerinde görev alabilirler. Mezun olan bir otomotiv mühendisinin bazı iş tanımları ve alabilecekleri görevler şunlardır:

Kara araçları konusunda projeler gerçekleştirmek

Araçlara uygun şasi belirlemek

Araçların kullanım amaçlarına ve yerlerine göre denge ayarları ve hesapları yapmak

Gerekli teknik hesapları yaparak araçların güvenliklerini mümkün olan en üst seviyeye getirmek

Üretimi yapılacak olan parçaların denetimlerini sağlamak

Araçlarla ilgili tespit edilen sorunlara çözüm seçenekleri üretmek

Araçların fren takımlarını tasarlamak, planlamak ve üretim süreçlerinde aktif olarak görev almak

Otomotiv Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Otomotiv Mühendisliği mezunları iş imkanları oldukça geniştir ve çeşitlilik gösterir. Bu bölümden mezun olan kişiler lastik üreten firmalarda, uzman araç tasarım firmalarında, motor sporları ekiplerinde, savunma sanayi alanında hizmet veren iş yerlerinde, araştırma ve test laboratuvarlarında çalışabilirler. Otomotiv Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları otomotiv mühendisliği ile sınırlı değildir. Bu alanda hizmet veren tüm firmalarda kolaylıkla iş bulabilecek olan mezunlar servis mühendisi, tasarım mühendisi, araştırma geliştirme yetkilisi olarak da çalışabilir. Bölüm mezunları için hem özel sektörde hem de devlete ait kurum ve kuruluşlarda geniş bir çalışma alanı vardır.

Otomotiv Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavında alacakları puana göre değişiklik gösterir. Sınava girerek gerekli olan puanı alan kişiler devlet tarafından atanarak farklı görevler alabilirler. Bölümden mezun olan kişiler özel ya da kamu alanı fark etmeksizin farklı iş yerlerinde çalışabilirler.