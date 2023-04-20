Moda Tasarımı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Moda Tasarımı bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hazır giyim sektöründe ve moda alanında önemli bir yere sahip olan moda tasarımı, giyim sektöründe ihtiyaçlara hitap eden ürünleri üretir. Tüketicilerin modaya olan talebi giderek arttığı için bu bölüme olan ihtiyaç da giderek artar. Moda Tasarımı bölümünde başarılı olan öğrenciler, meslek hayatlarında rahatlıkla iyi yerlere gelebilir ve çeşitli alanlarda çalışabilir. Tasarıma, modaya ve tekstile ilgi duyan kişilerin rağbet gösterdiği Moda Tasarımı bölümü, üniversitelerde daha yaygın hâle gelmektedir.

Moda Tasarımı bölümü nedir?

Moda ve Tekstil bölümü olarak da bilinen Moda Tasarımı bölümü, bir lisans bölümüdür. Sanat, tasarım ve temel çizim altyapısını öğrencilere sunarak onlara farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Bu sayede öğrenciler, çalıştıkları yerlerde kıyafet ve giyim alanında büyük katkılar yapabilir. Bu bölümde, moda trendleri esas alınarak modayla ilgili tüm ürünler tasarlanır. Moda Tasarımı öğrencileri, bu trendleri takip ederek değerlendirme, çizim ve üretim yapar. Kadın, erkek, çocuk gibi farklı kategorilere hitap eden giyim ürünlerinin en işlevsel ve modaya uygun şekilde üretilmesinde Moda Tasarımı bölümünün önemi çok büyüktür.

Moda Tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Moda Tasarımı bölümü, üniversitelerin lisans programları arasında yer alır, yani 4 yıllıktır. 8 dönemden oluşan bu eğitim hayatı boyunca öğrencilere moda ve tekstil ile ilgili pek çok ders verilir. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde moda tasarımı bölümünü bulmak mümkündür. Öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlayıp 240 AKTS kotasını doldurunca mezun olmaya hak kazanır. Moda Tasarımı lisans bölümü diploması alan öğrenciler, moda tasarımcısı unvanı da kazanır. Ayrıca lisans programı bittikten sonra yüksek lisans ve doktora programlarında da moda tasarımı bölümünü bulmak mümkündür. Böylece öğrenciler kendilerini bu alanda daha da geliştirebilir.

Moda tasarımı bölümünde okuyan öğrenciler pek çok dersten sorumlu olur. Bu bölüm her ne kadar moda ve trendlerle ilgili gibi görünse de kişilerin estetik yapısıyla da ilgilidir. Öğrencilerin ürünler ile ilgili kendini ve çizimleri geliştirebilmesi için bir sürü ders alması gerekir. Moda Tasarımı bölümü dersleri:

Temel sanat eğitimi

Moda tarihi

Giysi teknikleri

Çağdaş moda tarihi

Tekstil tasarımı

Modelden çizim

Kumaş yapı bilgisi

Dokuma tasarımı

Drapaj

Aksesuar tasarımı

Moda teknikleri

Tasarım ilkeleri ve uygulamaları

Genel tekstil teknolojisi

Moda illüstrasyonu ve boyama teknikleri

Baskı tasarımı

Kostüm tarihi

Bilgisayar destekli tasarım

Moda Tasarımı mezunları ne iş yapar?

Moda Tasarımı bölümünden mezun kişiler, kolayca iş bulma avantajına sahiptir. İnsanlık tarihi boyunca giyim hiçbir zaman bitmeyen bir ihtiyaç olacağı için bu alanda iş bulma konusunda kısıtlamalar da ortadan kalkar. Özellikle tekstil ve giyim fabrikalarında moda tasarımcılara ihtiyaç duyulur. Giyim markalarının üretim ve tasarım bölümünde de moda tasarımcılar çalışabilir. Ayrıca ilgili firmalarda marka yöneticisi olarak da çalışmaları mümkündür. Moda Tasarımı bölümünden mezun olan kişilerin görev ve yükümlülükleri pek çok alanı kapsar. Moda Tasarımı mezunları iş imkanları dahilinde yaptığı işler:

Kumaş örnekleri almak için üretici ve ticari fuarları ziyaret etmek

Moda trendlerini inceleyerek tüketicilere hitap eden tasarımları belirlemek

Tasarımların nihai üretimini denetlemek

Tasarımlar için hedef pazar ve demografileri belirlemek

Prototip olarak bir tasarım yapmak ve diğer tasarımcılarla çalışmak

Kumaş, renk ve desenlerle ilgili genel eğilimleri takip etmek

Kreasyon için bir tema belirlemek

Tasarım fikri oluşturmak için elle tasarım yapmak ya da bilgisayar destekli programları kullanmak

Defilelerde örnek giysiler sergilemek

Örnek kıyafetlerin modeller üzerindeki duruşunu incelemek

Moda Tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

Moda tasarımı bölümünden mezun kişiler geniş bir çalışma alanına sahiptir. Moda tasarımcılar, çeşitli firmaların tekstil departmanında çalışabilir. Ayrıca kendi atölyelerini ya da butiklerini kurarak daha özgün bir şekilde işlerini sürdürebilirler. Moda dergilerinde, çeşitli bloglarda ve dijital platformlarda moda üzerine yazılar yazarak da geçimlerini sağlayabilirler. Kıyafet tasarımı ve üretiminin olduğu bütün işletmelerde çalışmaları mümkündür.

Moda Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları kısıtlı bir alana sahip olsa da devlet kurumlarında da çalışabilirler. Ticaret bakanlığında hazır giyim sektöründe çalışabilecek olan moda tasarımcılar, giyim sektörünü değerlendirme ve veri analizi yapma gibi görevlere sahip olur. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü gibi yerlerde de çalışabilirler. Bu gibi kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen moda tasarımcılar KPSS’ye girerek ilgili puan türünde yeterli puan almalıdır. Sonrasında tercih yaparak atanır ve çalışmaya başlayabilirler.

Moda Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça yüksektir. Baskı atölyeleri ve fabrikaların tekstil departmanlarında çalışabilirler. Ayrıca kendi atölye ve butiklerini açabilirler. Moda evlerinde, hazır giyim sektöründe, tekstil sanayinde modelist ya da tasarımcı unvanı ile çalışabilirler. Özel sektörde çalışan Moda Tasarım mezunları, dışarıdan proje alarak farklı alanlarda kendini geliştirebilir. Görsel tasarımcı, styling, stilist, moda editörü, uzman tasarımcı ya da marka yöneticisi gibi unvanlar alabilirler. Ayrıca moda tasarımı yüksek lisans ve doktora gibi programları okuyarak üniversitede akademisyen olarak da görev alabilirler.